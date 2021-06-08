Ходченкова в шикарном платье спровоцировала слухи о беременности

Актриса продемонстрировала открытое платье без бретель и вызвала подозрения внимательных поклонников

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова вышла в свет в открытом наряде и спровоцировала неожиданную реакцию фанатов: звезду заподозрили в беременности.

Ходченкова любит радовать публику стильными образами. Недавно звезда опубликовала новый пост в Instagram, где похвасталась очередным нарядом на празднике Bulgari. Ярко-желтое платье подчеркнуло все изгибы фигуры актрисы и спровоцировало новые слухи.

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