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Ходченкова в шикарном платье спровоцировала слухи о беременности

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (110)
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Sputnik Грузия
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Актриса продемонстрировала открытое платье без бретель и вызвала подозрения внимательных поклонников

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова вышла в свет в открытом наряде и спровоцировала неожиданную реакцию фанатов: звезду заподозрили в беременности.

Ходченкова любит радовать публику стильными образами. Недавно звезда опубликовала новый пост в Instagram, где похвасталась очередным нарядом на празднике Bulgari. Ярко-желтое платье подчеркнуло все изгибы фигуры актрисы и спровоцировало новые слухи.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Открытое платье Ходченковой сыграло злую шутку с актрисой: поклонники заподозрили, что звезда беременна и скрывает свое положение. Поклонники Светланы, которая в скором времени сыграет Анну Каренину у Netflix, решили прокомментировать пост звезды. "Великолепная"; "Сногсшибательная Светлана"; "Я одна вижу животик?"; "Это ракурс или беременность?", - написали фолловеры.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (110)
Теги:
Светлана Ходченкова

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