Ходченкова сыграет Анну Каренину у Netflix

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Популярная киноактриса Светлана Ходченкова сыграет в новом проекте американского стримингового видеосервиса Netflix – это будет первый российский сериал "Анна К", современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина", пишет РИА Новости.
Ходченкова исполнит главную роль, имена остальных актеров пока не разглашаются. Известно, что режиссерами сериала будут Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production.
"Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи", – говорится в сообщении компании.
Сценарий сериала принадлежит Роману Кантору, он же автор сериала "Эпидемия". Многосерийный фильм "Анна К" будет доступен на платформе Netflix во всех странах мира.
Ожидается, что съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, после чего сериал будет дублирован на другие языки. Что касается даты релиза, ее объявят позже. О бюджете проекта также пока не известно.
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