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Фотокадр со съемок фильма Ирония судьбы, или С легким паром!

В Сети появились первые кадры со съемок голливудского ремейка "Иронии судьбы"

© photo: Sputnik / V. Alisov
Шоу-бизнес
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Как и в оригинальном фильме, зрители увидят историю о мужчине и женщине: они случайно встречаются в новогоднюю ночь и влюбляются друг в друга

ТБИЛИСИ, 12 июн - Sputnik. Первый кадр со съемок голливудского ремейка советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" опубликовал в Instagram российский режиссер Марюс Вайсберг.

Американская актриса Эмма Робертс на фото лежит на кровати с телефоном в руках в уютной обстановке – рядом с ней теплый свитер, маска для сна и ароматическая свеча.

"Понеслась! Action!" – подписал кадр режиссер.

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Публикация от Марюс Вайсберг (@weisbergfilms)

Съемки фильма проходят в Бостоне. Эмма Робертс играет роль "Нади". Звезда сериала "Ривердейл" Мэделин Петш сыграет американский вариант "Гали". А Томасу Манну досталась роль "Жени Лукашина".

Как и в оригинальном фильме, в ленте Вайсберга зрители увидят историю о мужчине и женщине – они случайно встречаются в новогоднюю ночь и влюбляются друг в друга.

Новость о том, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", начинает работу над англоязычной версией известного советского фильма 1975 года, стала известна в апреле текущего года.

Автор сценария ремейка – Тиффани Полсен, известная по работе над комедией "Пара на праздники" (2020). Вайсберг продюсирует проект вместе с Винсентом Ньюманом ("Мы – Миллеры"), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой.

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Теги:
Ирония судьбы, или С легким паром, Голливуд

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