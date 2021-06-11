Скандальная Бузова в скандальном спектакле "Чудесный грузин"

Во МХАТе им. Горького прошла генеральная репетиция спектакля "Чудесный грузин". Постановка еще до того, как попала на суд зрителю, наделала немало шуму в театральной среде. Главный камень преткновения – Ольга Бузова

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Спектакль "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького уже до премьеры стал самым обсуждаемым событием июня и не только из-за противоречивой темы вождя народов Иосифа Сталина, а потому что в нем дебютирует популярная певица Ольга Бузова.

Спектакль о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин" покажут в Московском художественном театре имени Горького (МХАТ) 11 и 12 июня. Спектакль повествует историю молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, которая перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ольга Бузова исполняет роль певицы кабаре и шпионки Бэллы Шанталь.

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov Телеведущая, певица Ольга Бузова

В театре уже прошел генеральный прогон постановки и закрытый показ для прессы. Как отмечают в театре, хотя роль Бузовой не главная в спектакле, но достаточно весомая. В Интернете уже появились кадры с репетиций Ольги и, как видно, не очень понравились публике.

На пресс-показе Бузова, которая долго репетировала свою роль с педагогами, пела арию "В крови горит огонь желания" и даже актерски отыграла его. Был и интересный инцидент. По сюжету после пения Бузовой главный герой говорит: "Полный провал". Зрители в зале и представили СМИ должным образом оценили иронию. К слову, по словам худрука МХАТа Эдуарда Боякова: Ольга играет саму себя, поэтому быстро вжилась в роль.

После новости о том, что Бузова дебютирует во МХАТе на знаменитость обрушилось море хейта, и не только от подписчиков, но и от коллег и деятелей искусства. Так ее назначение высмеяли режиссер Александр Молочников, певица Полина Гагарина, ведущая Елена Летучая и многие другие. СМИ выведали и цифру гонорара Бузовой – за участие в двух спектаклях Ольга получит почти 500 тысяч рублей.

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