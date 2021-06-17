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Группа Мгзавреби

Группа Mgzavrebi и "Браво" выступят на фестивале "Другой" в Архангельске

photo: Mgzavrebi / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (166)
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Вместе с грузинскими музыкантами на сцене фестиваля также выступит легендарная группа "Браво" во главе с Евгением Хавтаном

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Популярная грузинская рок-фолк-группа "Мгзавреби" выступит на масштабном фестивале "Другой" в Архангельске – он будет проходить на протяжении двух недель с 23 июня по 4 июля, сообщают организаторы. 

"Другой" организаторы называют фестивалем фестивалей. Масштабное событие включает в себя Фестиваль уличных театров, фестиваль книги "Белый июнь", фестиваль креативных индустрий "Другое дело", большой концерт на Главной музыкальной сцене и гастрофестиваль "Другая еда".

Группа Мгзавреби (Mgzavrebi)
photo: Mgzavrebi Band / FB
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В эти две недели в Архангельске пройдет 310 мероприятий, а фестиваль собираются посетить 515 гостей.

"Если говорить о музыке, то "Другой" – это прежде всего однодневный музыкальный фестиваль, который состоится под открытым небом на площади у театра драмы 27 июня с 15:00 до 22:00. Откроют его местные исполнители – дуэт "Провинциальные меха" – "северный подвальный рок с налетом богемности от актеров Архангельского молодежного театра". В прошлом году "Меха" выиграли конкурс Arkhangelsk Music Search, чем и заслужили право разогреть фестиваль", – говорится на сайте феста.

В списке исполнителей российские артисты и группы, и среди них – хедлайнеры фестиваля группа "Мгзавреби", которая играла в Архангельске не раз. На фестивале также выступит легендарная группа "Браво" во главе с Евгением Хавтаном.

Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова Дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, на Украине и в других странах.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (166)

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