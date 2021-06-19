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Ким Кардашьян

Что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которая встречается с ее бывшим мужем

© photo: AFP 2020 / David Livingston
Шоу-бизнес
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После развода Кардашьян с ее мужем Канье Уэстом, тот, по данным СМИ, стал встречаться с известной моделью Ириной Шейк

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Ким Кардашьян несколько раз встречалась с Ириной Шейк, которой приписывают роман с бывшим теледивы Канье Уэстом, сообщает издание Us Weekly со ссылкой на свои источники.

"У них есть общие друзья, и ей (Ким – ред.) нравится Ирина, если судить по тому, что она о ней знает", – сказал источник о якобы новой девушке Уэста, с которой он был замечен в этом месяце во Франции.

Также, по его данным, сама Ким Кардашьян пока ни с кем не встречается, но она "полностью "отошла" от разрыва с Канье".

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

Телезвезду, которая была замужем за Уэстом семь лет, "не волнуют его свидания с другими людьми", добавил источник.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся.

Ирина Шейк, в свою очередь, с 2010 по 2014 встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 пара рассталась.

В мае в прессе всплыли слухи, что модель встречается с Уэстом. В июне появилась информация, что свой день рождения рэпер отметил в компании Ирины.

Канье Уэст
© AP Photo / Amy Harris
Канье Уэст

Тогда источник рассказал изданию Us Weekly, что "пара находится в конфетно-букетном периоде".

"Они узнают друг друга получше и весело проводят время. Пока это все не серьезно, но они очень нравятся друг другу", – рассказал он.

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Теги:
Ирина Шейк, Ким Кардашьян

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