"Копеешник и нарцисс": Киркоров похвастался невероятным подарком и взорвал Сеть

Поклонники комментируют новую запись в Instagram и не перестают удивляться вкусу и самолюбованием "короля поп-сцены"

Российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников – звезда эстрады похвастался оригинальным и "невероятным" подарком от творца Вадиса.

Киркоров давно известен не только своими эпатажными поступками, но и таким же эпатажным вкусом. Король поп-сцены не стесняется носить блестки и меха, покупать дорогие подарки и вкладывать безумные деньги во все, что окружает его.

Новая публикация артиста вызвала ажиотаж в Сети. Киркоров похвастался "невероятным" подарком от художника Вадиса – портретом самого себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

По словам артиста, картина была создана из советских монет и объездила множество городов, после чего вернулась к своему настоящему хозяину.

"А может именно в ваших руках были эти деньги? Теперь они украшают мой дом", – подписал видео с вручением Киркоров и вызвал изумление подписчиков.

"Офигеть, это эксклюзив", "Теперь Филип копеешник", "Историческая картина", "Нарцисс, так влюблен в себя", "Шику-блеску дай", "А сколько же денег", – прокомментировали фанаты.

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