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Лариса Долина

У Долиной коронавирус – все о состоянии певицы

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (215)
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Sputnik Грузия
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О состоянии известной 65-летней исполнительницы стало известно на днях – у певицы диагностировали коронавирус

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. У заболевшей коронавирусом известной российской певицы Ларисы Долиной болезнь протекает в легкой форме. 

По информации "СтарХит", вначале поводом для беспокойства за здоровье Ларисы Александровны стало ее отсутствие на государственных экзаменах в институте – певица и педагог принимала их у студентов в виртульльном формате. Тогда и стали известны подробности о состоянии артистки.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

"Лариса Александровна, действительно, заболела ковидом, – рассказали в окружении народной артистки. – Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо.

Певице не понадобилась госпитализация – Лариса Долина лечится от COVID-19 дома, под контролем врачей. И намерена соблюдать карантин еще определенное время, отказавшись от всех публичных мероприятий.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (215)
Теги:
Лариса Долина

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