У Долиной коронавирус – все о состоянии певицы

О состоянии известной 65-летней исполнительницы стало известно на днях – у певицы диагностировали коронавирус

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. У заболевшей коронавирусом известной российской певицы Ларисы Долиной болезнь протекает в легкой форме.

По информации "СтарХит", вначале поводом для беспокойства за здоровье Ларисы Александровны стало ее отсутствие на государственных экзаменах в институте – певица и педагог принимала их у студентов в виртульльном формате. Тогда и стали известны подробности о состоянии артистки.

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"Лариса Александровна, действительно, заболела ковидом, – рассказали в окружении народной артистки. – Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо.

Певице не понадобилась госпитализация – Лариса Долина лечится от COVID-19 дома, под контролем врачей. И намерена соблюдать карантин еще определенное время, отказавшись от всех публичных мероприятий.

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