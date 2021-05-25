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Певица Лариса Долина и её внучка Саша

Похудевшая Лариса Долина и ее внучка в одинаковых нарядах восхитили фанатов

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Россия
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Темы:
Светская хроника (465)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210525/251827828/Pokhudevshaya-Larisa-Dolina-i-ee-vnuchka-v-odinakovykh-naryadakh-voskhitili-fanatov.html

65-летняя артистка решила оригинально поддержать маленькую наследницу и зажгла сцену театра "Непоседы"

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Российская певица Лариса Долина удивила всех фанатов: похудевшая исполнительница и ее внучка Саша вышли на сцену в одинаковых нарядах.

Долина и ее наследница подготовили совместный номер в честь 30-летия театральной студии "Непоседы". Маленькие музыканты исполнили песни вместе со звездами. В шоу "Взрослые и дети" приняли участие Сергей Лазарев, Валерия, Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров и многие другие. Среди них оказалась и Лариса Долина.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Похудевшая Долина выступила вместе со своей внучкой: звезда и ее наследница в одинаковых образах зажгли концертный зал Crocus City Hall.

Семейный подряд вышел на сцену в футболках с модным принтом тай-дай, голубых джинсах и кроссовках.
Перед выступлением Долина показала процесс подготовки в гримерке: видео в Instagram певицы восхитило всех подписчиков.

"С такой бабушкой – ничего не страшно", "Не бабушка, а девушка", "Какая талия – просто вау", "Вы так сильно похудели", "Красотки", "Сбросила 20 лет", – прокомментировали фанаты под записью. Напомним, что до этого Долина порадовала всех поклонников, когда вышла в свет в платье от дизайнера из Грузии.

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Темы:
Светская хроника (465)

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