Похудевшая Лариса Долина и ее внучка в одинаковых нарядах восхитили фанатов

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Российская певица Лариса Долина удивила всех фанатов: похудевшая исполнительница и ее внучка Саша вышли на сцену в одинаковых нарядах.

Долина и ее наследница подготовили совместный номер в честь 30-летия театральной студии "Непоседы". Маленькие музыканты исполнили песни вместе со звездами. В шоу "Взрослые и дети" приняли участие Сергей Лазарев, Валерия, Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров и многие другие. Среди них оказалась и Лариса Долина.

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Похудевшая Долина выступила вместе со своей внучкой: звезда и ее наследница в одинаковых образах зажгли концертный зал Crocus City Hall.

Семейный подряд вышел на сцену в футболках с модным принтом тай-дай, голубых джинсах и кроссовках.

Перед выступлением Долина показала процесс подготовки в гримерке: видео в Instagram певицы восхитило всех подписчиков.

"С такой бабушкой – ничего не страшно", "Не бабушка, а девушка", "Какая талия – просто вау", "Вы так сильно похудели", "Красотки", "Сбросила 20 лет", – прокомментировали фанаты под записью. Напомним, что до этого Долина порадовала всех поклонников, когда вышла в свет в платье от дизайнера из Грузии.

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