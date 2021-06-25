Бритни Спирс рассказала шокирующую правду об отце и извинилась перед поклонниками

Поп-звезда решила извиниться перед многочисленными фанатами за то, что долгие годы умалчивала правду

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Всемирно известная певица, кумир молодежи Бритни Спирс наконец вышла на связь с фанатами и выразила им слова благодарности за поддержку. По словам исполнительницы, она много лет хранила тайну об издевательствах собственного отца, потому что не хотела показаться слабой.

На судебном заседании 24 июня 39-летняя поп-звезда произнесла трогательную речь. Бритни откровенно рассказала о множестве шокирующих деталей из своей жизни.

© REUTERS / Mario Anzuoni Габриэла Руис держит плакат протеста в поддержку поп-звезды Бритни Спирс в Лос-Анджелесе

Выяснилось, что отец Спирс на протяжении долгих лет контролировал каждый шаг дочери. Как официальный опекун, он не разрешал ей заключать брак, рожать и управлять своими деньгами. В случаях же, когда Бритни пыталась отстоять свое право на жизнь и показывала характер, ее тут же отправляли на принудительное лечение, призналась певица.

Фанаты поп-дивы давно понимали в чем дело, и даже запустили масштабную акцию #freebritney. Но певица не спешила признаваться в подробностях. Однако время пришло и Бритни все признала и извинилась перед фанатами за молчание.

© REUTERS / Mario Anzuoni Люди протестуют в поддержку поп-звезды Бритни Спирс в день слушания дела об опеке в здании суда Стэнли Моск в Лос-Анджелесе

"Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние годы со мной все было в порядке. Я делала это из-за своей гордости. Мне было неловко делиться тем, что со мной случилось. Все ведь хотят быть в Instagram веселыми. Хотите верьте, хотите нет, но притворство мне даже помогло. Все дело в том, что Instagram помог мне найти классный выход, чтобы напомнить о своем существовании", – рассказала артистка.

По словам исполнительницы, сегодня она ощущает себя более свободной. Бритни мечтает избавиться от контроля отца и вернуться к обычной жизни. "Вы должны понимать, что моя жизнь далека от идеала. Сейчас я наконец-то чувствую себя важной и нужной. Поэтому я решила начать читать больше сказок", – резюмировала певица.

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К слову, в поддержку Бритни Спирс выступали многие коллеги и даже бывший бой-френд певицы. Джастин Тимберлейк назвал "бесчеловечным все то, что происходило с Бритни в последние годы".

В данное время неясно, какое решение примет суд. Сама артистка признает, что ей нужна помощь специалистов, однако хочет кардинально изменить подход к своему лечению.

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