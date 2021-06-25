Папарацци застукали Рианну на новом свидании – подробности

Причуды звезд или что-то еще – журналисты гадают, почему Рианна разоделась в меха посреди адской жары в Нью-Йорке

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Известных музыкантов – Рианну и A$AP Rocky – папарацци подловили в одном из нью-йоркских ресторанов. Поклонников шокировал внешний вид Рианны – певица в 25-градусную жару облачилась в меха.

После того, как 33-летняя певица и 32-летний рэпер перестали скрывать свою романтическую связь, папарацци не отходят от пары ни на шаг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от R I H A N N A (@ririgalbadd)

Так обычный обед исполнителей благодаря журналистам превратился в настоящее шоу. Влюбленные посетили ресторан под вспышки фотокамер и выбрали столик в центре зала. Молодые мило разговаривали и смеялись.

При этом папарацци не давала покоя плюшевая меховая шапка розового цвета на голове Рианны. Несмотря на адскую жару, от которой мучаются жители Нью-Йорка, она попросила куртку у бойфренда и надела ее.

До A$AP Rocky Рианна в течение нескольких лет встречалась с саудовским шейхом Хассаном Джамилией, чья семья крутится в нефтяном бизнесом и управляет огромной компанией. Журналисты ждали свадьбы, но Рианна вдруг рассталась с любимым и утешилась в объятиях рэпера A$AP Rocky.

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