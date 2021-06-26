Через два месяца после родов на сцене – Джанабаева показала идеальную фигуру

Поклонники в шоке – как всего лишь через два месяца после рождения дочери Альбина смогла привести себя в такую шикарную форму

Альбина Джанабаева и ее супруг Валерий Меладзе выступили на фестивале "Жара". "Родители Агаты выступили на фестивале @zharafest и уже спешат домой", – подписала Джанабаева свой пост в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Поклоннике в шоке – как всего лишь через два месяца после рождения дочери Альбина смогла привести себя в такую шикарную форму.

"Какие у Агаты красивые родители", "Красавчики какие! Агате, Косте и Луке очень повезло с родителями. Вы классные!!!!", "Какие вы милые, самые-самые красивые, лучшие родители и артисты!!!" – пишут восторженные фанаты.

Напомним младшая дочь в семье Меладзе и Джанабаевой появилась на свет 12 апреля. Это событие актриса обозначила прекрасным постом, собравшим тысячи просмотров и комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

В это день счастливую пару Меладзе-Джанабаева поздравили все их родные и многомиллионная армия поклонников.

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