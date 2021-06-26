"Зря ты, девочка" – Сестра Гуфа отчитала Айзу за истерики при племяннике

На днях Айза во всеуслышание заявила, что больше не хочет иметь ничего общего ни с рэпером, ни с его семьей. Особенно досталось сестре Гуфа: "Ольга забыла все добро, которое я ей сделала. Я уже не прошу обратно все одолженные деньги. Они все так друг друга срут, что сами себя сожрут и без меня! Так вот, Оля, ты будешь про психику моего ребенка писать? Ты своих детей когда в последний раз видела? Раздала бедных".
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Ответ сестры прозвучал очень быстро: "Мне очень жаль Сэма в этой ситуации. Не потому что я выложила сторис, где тебя посылают, а потому что ты его втянула во все это. Дам тебе совет от многодетной матери, не показывай детям свои слезы, истерики и нервные срывы. Ты ломаешь их психику. Это отвратительно!"
Напомним, новая волна "разборок" началась неделю назад. Тогда Айза объявила о воссоединении с Гуфом. Вот только сам герой-любовник такого вовсе не планировал. Тогда телеведущая решила вычеркнуть рэпера из своей жизни и из жизни их 11-летнего сына. В личном блоге Сэма появился пост с сообщением "у меня больше нет папы"…
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