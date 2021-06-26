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Дизайнер Айза Долматова

"Зря ты, девочка" – Сестра Гуфа отчитала Айзу за истерики при племяннике

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (227)
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Sputnik Грузия
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Любишь – не любишь, мы вместе – мы не вместе. Разборки бывшей жены с рэпером Гуфом в последнее время стали чем-то обыденным. И вот очередной скандал

На днях Айза во всеуслышание заявила, что больше не хочет иметь ничего общего ни с рэпером, ни с его семьей. Особенно досталось сестре Гуфа: "Ольга забыла все добро, которое я ей сделала. Я уже не прошу обратно все одолженные деньги. Они все так друг друга срут, что сами себя сожрут и без меня! Так вот, Оля, ты будешь про психику моего ребенка писать? Ты своих детей когда в последний раз видела? Раздала бедных".

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Публикация от Olga Dolmatova (@olgadolmatova)

Ответ сестры прозвучал очень быстро: "Мне очень жаль Сэма в этой ситуации. Не потому что я выложила сторис, где тебя посылают, а потому что ты его втянула во все это. Дам тебе совет от многодетной матери, не показывай детям свои слезы, истерики и нервные срывы. Ты ломаешь их психику. Это отвратительно!"

Напомним, новая волна "разборок" началась неделю назад. Тогда Айза объявила о воссоединении с Гуфом. Вот только сам герой-любовник такого вовсе не планировал. Тогда телеведущая решила вычеркнуть рэпера из своей жизни и из жизни их 11-летнего сына. В личном блоге Сэма появился пост с сообщением "у меня больше нет папы"…

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Темы:
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Теги:
Гуф, Айза Долматова

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