Бывший возлюбленный Бородиной готов поддержать ее при разводе с Омаровым

Терехин, с которым Ксюша встречалась почти четыре года готов во всем поддержать Бородину.
Как бы то ни было, Ксения все же подала на развод. Почему 38-летняя телеведущая решила поставить точку в отношениях с Омаровым, от которого родила дочь Теону, пока остается только догадываться.
"Узнав о грядущем разводе Бородиной, я расстроился, — рассказал "СтарХит" Михаил Терехин. — Я к ней испытываю теплые чувства, и это несмотря на то, что между нами бывало всякое. Развод, как известно, дело совсем непростое и очень нервное".
Адвокат сказал, что, если Ксения его попросит, он с радостью возьмется ей помогать с разводом.
"Если Ксюша посчитает нужным обратиться ко мне, то я помогу, почему бы и нет. Это моя работа. Что касается Курбана, то не могу оценивать его как мужчину, мы виделись с ним всего пару раз. Но судя по тому, что Ксения прожила с ним много лет, думаю, он был достоин ее. Сама же Ксения достойна всего самого лучшего!" — подчеркнул адвокат.
Напомним, пара Бородина-Терехин рассталась в 2015 году. А С Омаровым ведущая прожила почти шесть лет, их дочери Теоне 5 лет.
Несмотря на былые обиды и недопонимания, адвокат хочет поддержать экс-возлюбленную в нелегкое для нее время.
"Желаю Ксюше не горячиться, подходить ко всем вопросам с холодной головой, консультироваться с юристами. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. В жизни все случается, и все проходит. Она мудрая женщина и должна справиться", — заключил адвокат Терехин.
Читайте также:
- Развод и девичья фамилия – Ксения Бородина уходит от Курбана Омарова
- "Зря ты, девочка" – Сестра Гуфа отчитала Айзу за истерики при племяннике
- Что Ким Кардашьян думает об Ирине Шейк, которая встречается с ее бывшим мужем