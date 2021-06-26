Бывший возлюбленный Бородиной готов поддержать ее при разводе с Омаровым

Чуть не дотянув до своего шестилетия, брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова затрещал по швам. И вот что думает о разводе ведущей ее бывший возлюбленный адвокат Михаил Терехин.

Терехин, с которым Ксюша встречалась почти четыре года готов во всем поддержать Бородину.

Как бы то ни было, Ксения все же подала на развод. Почему 38-летняя телеведущая решила поставить точку в отношениях с Омаровым, от которого родила дочь Теону, пока остается только догадываться.

"Узнав о грядущем разводе Бородиной, я расстроился, — рассказал "СтарХит" Михаил Терехин. — Я к ней испытываю теплые чувства, и это несмотря на то, что между нами бывало всякое. Развод, как известно, дело совсем непростое и очень нервное".

Адвокат сказал, что, если Ксения его попросит, он с радостью возьмется ей помогать с разводом.

"Если Ксюша посчитает нужным обратиться ко мне, то я помогу, почему бы и нет. Это моя работа. Что касается Курбана, то не могу оценивать его как мужчину, мы виделись с ним всего пару раз. Но судя по тому, что Ксения прожила с ним много лет, думаю, он был достоин ее. Сама же Ксения достойна всего самого лучшего!" — подчеркнул адвокат.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Телеведущая Ксения Бородина и Михаил Терехин. Архивное фото

Напомним, пара Бородина-Терехин рассталась в 2015 году. А С Омаровым ведущая прожила почти шесть лет, их дочери Теоне 5 лет.

Несмотря на былые обиды и недопонимания, адвокат хочет поддержать экс-возлюбленную в нелегкое для нее время.

"Желаю Ксюше не горячиться, подходить ко всем вопросам с холодной головой, консультироваться с юристами. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. В жизни все случается, и все проходит. Она мудрая женщина и должна справиться", — заключил адвокат Терехин.

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