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Певица Лариса Долина

Долина рассказала подписчикам, как вылечилась от коронавируса

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (238)
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Sputnik Грузия
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О состоянии известной 65-летней исполнительницы стало известно на днях – у певицы диагностировали коронавирус

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Не так давно стало известно о болезни Ларисы Долиной. О том, что она заразилась коронавирусом, певица рассказала сама – у себя на официальной странице в Instagram. И вот теперь там же она поделилась хорошей новостью.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

 

"Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня!" – пишет звезда.

Эта новость очень порадовала поклонников 65-летней певицы, все поздравляли ее и радовались хорошей новости.

В комментарии один их подписчиков поинтересовался, какие препараты принимала звезда. Любопытно, что Долина не стала скрывать и все подробно описала.

Долина рассказала подписчикам, как вылечилась от коронавируса
photo: larisa.dolina.official / Instagram
Долина рассказала подписчикам, как вылечилась от коронавируса

Напомним, так как болезнь протекала в достаточно легкой форме, Долина попросила ее не госпитализировать. За состоянием здоровья звезды следили медики, которые приезжали на дом.

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Темы:
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Теги:
Лариса Долина, Коронавирус COVID-2019

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