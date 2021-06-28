О состоянии известной 65-летней исполнительницы стало известно на днях – у певицы диагностировали коронавирус

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Не так давно стало известно о болезни Ларисы Долиной. О том, что она заразилась коронавирусом, певица рассказала сама – у себя на официальной странице в Instagram. И вот теперь там же она поделилась хорошей новостью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

"Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня!" – пишет звезда.

Эта новость очень порадовала поклонников 65-летней певицы, все поздравляли ее и радовались хорошей новости.

В комментарии один их подписчиков поинтересовался, какие препараты принимала звезда. Любопытно, что Долина не стала скрывать и все подробно описала.

photo: larisa.dolina.official / Instagram Долина рассказала подписчикам, как вылечилась от коронавируса

Напомним, так как болезнь протекала в достаточно легкой форме, Долина попросила ее не госпитализировать. За состоянием здоровья звезды следили медики, которые приезжали на дом.

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