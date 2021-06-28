Долина рассказала подписчикам, как вылечилась от коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Не так давно стало известно о болезни Ларисы Долиной. О том, что она заразилась коронавирусом, певица рассказала сама – у себя на официальной странице в Instagram. И вот теперь там же она поделилась хорошей новостью.
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"Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня!" – пишет звезда.
Эта новость очень порадовала поклонников 65-летней певицы, все поздравляли ее и радовались хорошей новости.
В комментарии один их подписчиков поинтересовался, какие препараты принимала звезда. Любопытно, что Долина не стала скрывать и все подробно описала.
Напомним, так как болезнь протекала в достаточно легкой форме, Долина попросила ее не госпитализировать. За состоянием здоровья звезды следили медики, которые приезжали на дом.
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