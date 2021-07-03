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Рок-музыкант и актер Петр Мамонов

У Петра Мамонова поражены легкие на 60 процентов

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Шоу-бизнес
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Темы:
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Врачи оценивают состояние 70-летнего артиста как тяжелое, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Российский актер и музыкант Петра Мамонова, госпитализированный в реанимацию с коронавирусом пять дней назад, пока не идет на поправку. Как сообщает канал РЕН ТВ, звезду сразу же после диагностики подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи оценивают состояние 70-летнего Мамонова как тяжелое. Источник телеканала рассказал о том, что мужчины более чем 60-процентное поражение легких.

Музыкант заболел десять дней назад, в клинике оказался пятью днями позже. У него была температура, которую в семье пытались сбить самостоятельно. Но когда актеру стало совсем плохо, его отвезли на скорой в больницу.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (280)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Петр Мамонов

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