Что Ксения Бородина делает в Армении? Без мужа и детей

Чуть не дотянув до своего шестилетия, брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова затрещал по швам. Похоже, Бородина поехала залечивать душевные раны, да не на зарубежные пляжи, а в горную Армению

ТБИЛИСИ, 4 июля - Sputnik. Российская телеведущая, звезда "Дом-2" Ксения Бородина наслаждается отдыхом в Армении. Ведущая реалити-шоу посещает местные достопримечательности, дегустирует традиционную кухню и веселится в ночных клубах. Примечательно, что отпуск Бородина проводит без детей и мужа Курбана Омарова.

В интернете и СМИ уже долгое время обсуждают вероятный разрыв Бородиной и Омарова. В СМИ просочилась информация, что телеведущая подала на развод, а Омаров уже переехал в отдельную квартиру и проводит время в компании других девушек. Но и Бородина времени зря не теряет.

"Очень гостеприимный народ. Пока я там фотографировалась, подошёл пожилой мужчина, говорит, на тебе мой платок, чтобы ты не испачкалась... на каждом шагу улыбаются, узнают и говорят приятные слова... столько внимания тут... спасибо большое", - пишет Ксения на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

По слухам, в Ереване Ксения отдыхает с неким Эриком Авагяном, сообщает издание StarHit. Известно, что мужчина занимается ресторанным бизнесом.

photo: borodylia / Instagram Сториз Ксении Бородиной

Судя по сторис Бородиной, она в восторге от живописной природы Армении, гостеприимства местного населения, армянских традиций и кулинарии.

photo: borodylia / Instagram Сториз Ксении Бородиной

Сам Омаров недавно один отдыхал на Кипре. Ксения в это время готовила праздник ко дню рождения старшей дочери Маруси.

Напомним, Ксения и Курбан поженились в 2015 году. У них общая дочь Теона, которой уже пять лет.

Пока неизвестно, как будет проходить раздел имущества пары. По непроверенной информации, они подписали брачный контракт, а значит проклятий и дележки денег под камеры точно не будет.

Хотя даже если контракта нет, окружение знаменитостей уверено – имущество, заработанное во время брака, Ксения и Курбан разделят цивилизованно, пополам.

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