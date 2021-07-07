"Хотела сохранить хрупкий мир" – Бородина о разводе с мужем

Бородина переживает нелучшие времена – развод с мужем и пристальное внимание журналистов. В такой нелегкий период звезда решила прояснить ситуацию

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Российская телеведущая Ксения Бородина, которая разводится с мужем Курбаном Омаровым, призналась, что надеялась сохранить крепкую семью и прожить в браке всю жизнь, но судьба распорядилась по-другому.

Ранее стало известно, что Бородина подала на развод со своим супругом Курбаном Омаровым. Информация об этом муссировалась журналистами уже давно, но знаменитость отказывалась официально комментировать эту тему. Однако сейчас звезда, похоже, решила это сделать в Instagram и прояснила кое-что.

photo: borodylia / Instagram Сторис Инстаграма Ксении Бородиной

"Никогда не жила ради картинки в Instagram, для меня семья – одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить", – возмутилась Бородина в своих Stories, отвечая на комментарий подписчиков о том, что она могла спасти брак.

При этом телеведущая отметила, что не считает свой характер простым, однако ради отношений она готова многое простить и на многое закрыть глаза. "Если я люблю человека, то на многое готова ради него. Это точно, я долго могу терпеть, но потом резко все отпускаю и все", – написала Ксения. Она подчеркнула, что она из тех людей, кто дает отношениям второй шанс и до последнего старается сохранить любовь.

Ксения Бородина и Курбан Омаров состояли в браке шесть лет. Пара воспитывает дочь Теону. Никто из них до сих пор не озвучил настоящую причину развода, одно СМИ уверены – это измены Курбана.

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