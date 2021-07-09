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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян надела слишком "опасное" мини и шокировала Сеть

© AFP / Angela Weiss
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (341)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210709/252262788/Kim-Kardashyan-nadela-slishkom-opasnoe-mini-i-shokirovala-Set.html

Поклонники решили, что звезда уже отошла от развода с Канье Уэстом и начала привлекать внимание других мужчин

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Новый образ звезды реалити-шоу Ким Кардашьян шокировал фанатов – в Сети комментируют "опасное" мини экс-супруги Канье Уэста.

Кардашьян наслаждается холостяцкой жизнью после разрыва с рэпером Канье Уэстом. Инстадива радуется, что никому ничего не должна и может публиковать самые откровенные снимки и носить яркие и сексуальные наряды.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Новая, нескромная публикация Кардашьян вызвала ажиотаж в Сети. Откровенный снимок понравился далеко не всем фанатам.

На фотографии Ким позировала в очень коротком платье с ярким принтом. Поклонники не смогли оторвать взгляд от ног звезды, но больше всего внимания заслужила "опасная" длина летнего платья.

"Это бомбически", "Гипнотические ноги", "Если Ким сядет, то все увидят ее белье", "Слишком коротко", "Наша Ким вернулась", "Мне кажется или она заманивает нового парня?" – написали в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (341)
Теги:
Ким Кардашьян

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