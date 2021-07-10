Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с днем рождения

Поклонники Бекхэма оценили эту "милоту", под постом футболиста оставлено более полумиллиона лайков и почти три тысячи комментариев

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. То, что знаменитый футболист уже давно имеет репутацию "лучший папа" для своих четверых детей, – факт. Сегодня Дэвид трогательно поздравил с десятилетием свою младшую дочь Харпер Севен у себя в Instagram.

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"С 10-летним юбилеем, моя прекрасная дама! Девочка с самым добрым сердцем и самой̆ милой улыбкой̆! Мы так любим тебя, большая девочка! Пожалуйста, перестань взрослеть… люблю тебя", – написал футболист.

Поклонники Бекхэма оценили эту "милоту", под постом футболиста оставлено более полумиллиона лайков и почти три тысячи комментариев. Все желают маленькой принцессе долгих лет жизни, успеха и любви.

Впрочем, в любви младший ребенок Четы Бекхэмов и так не нуждается: у девочки любящие родители трое старших братьев, которые души не чают в малышке Харпер.

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