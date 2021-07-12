Вахтанг Кикабидзе снялся в сериале "Сваты" в Грузии

Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале, однако в каком именно эпизоде и в какой роли предстанет Буба, неизвестно

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе принял участие в съемках одной из серий седьмого сезона популярного комедийного сериала "Сваты" в Грузии. Об этом сказал РИА Новости продюсер артиста Сосо Абзианидзе.

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"Вахтанг Кикабидзе, действительно, снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде", - отметил продюсер.

При этом, судя по видеокадрам, активно распространяющимся на фан-страницах сериала, видно, что грузинский артист участвует в съемках эпизода с грузинскими песнями и танцами, а также традиционным застольем. В кадрах слышно, как Буба произносит речь: "Я хочу поднять этот бокал за любовь!.."

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Съемки нового сезона сейчас возобновились в Грузии. Фанаты сериала с удовольствием следят за съемочным процессом, вылавливают в Сети новые кадры со съемок седьмого сезона "Сватов" и с нетерпением ждут премьеры.

"Сваты" — телесериал студии "Квартал 95". Выходил в 2008-2013-х годах. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января 2020 года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Беларуси. Но вскоре из-за пандемии COVID-19 приостановились.

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