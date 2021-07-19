Приянка Чопра отпраздновала 39-летие: лучшие образы звезды с супругом

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Индийская актриса, фотомодель, певица, победительница конкурса "Мисс мира 2000" накануне отпраздновала 39-летие. Sputnik Грузия публикует лучшие образы звезды с ее супругом-музыкантом Ником Джонасом, и рассказывает о ее личных достижениях в жизни и карьере.

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Для Приянки Чопра-Джонас 2021 год оказался довольно удачливым. В начале года прогремел фильм "Белый тигр" – в этой картине она сыграла одну из главных ролей и выступила продюсером. Лента была также номинирована на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

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В этом же году состоялся литературный дебют индийской артистки. Вышла в свет ее книга "Незавершенное" (Unfinished), а в декабре ожидается премьера "Матрицы-4" – нового фильма с ее участием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

"Моя книга называется "Незавершенное", потому что именно так я себя ощущаю. Мне кажется, что в моей карьере началась своего рода вторая траектория, и после переезда в Америку я начинаю все заново. Моя книга – это своего рода мемуары, в которых я пытаюсь вспомнить все, что происходило со мной за 20 лет моей карьеры в шоу-бизнесе, какие решения я принимала и почему. Я за эти годы дала невероятное количество интервью, и для себя я эту книгу называю воспоминания между интервью. В нее вошло все, о чем я не рассказывала, – мои слабости и страхи", – рассказала знаменитость в интервью BURO.

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Самый лучший бьюти-совет Приянки: "Лучший совет был от мамы. Она сказала: "Уверенность – это высшая форма красоты. У тебя может быть самая гламурная одежда, прическа или макияж, но если ты не уверена, то не излучаешь эту энергию". Это лучший бьюти-совет, который я когда-либо получала. Уверенность дается мне лучше всего – я над этим много работала. И чувствую себя самой красивой, когда уверена в себе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

О культурных различиях и семейной жизни индийская красотка говорит следующее: "Мы с Ником оба узнали очень многое о культуре друг друга. И мы постоянно рассказываем друг другу новые детали, которые важны в наших странах, но это и есть самый замечательный и прекрасный аспект любого брака. Особенно когда ты находишь человека, который действительно является твоей второй половиной. Я не показывала Нику индийских фильмов, мы, в принципе, почти ничего не знали о карьере друг друга, когда познакомились. Он сам посмотрел несколько фильмов, а я послушала его песни, но мы это сделали сами, чтобы лучше узнать друг друга".

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