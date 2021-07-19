"Не стыдно смеяться": Юля Меньшова оправдалась за улыбку после похорон отца

Юлия вернулась к работе и недавно вышла на театральную сцену в спектакле под названием "Бестолочь", где ей подарили шикарный букет цветов

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Артистка записала обращение для всех критиков, осудивших ее за позитивное настроение после смерти знаменитого родителя.

Актриса Юлия Меньшова ответила на критику хейтеров в Instagram: звезда оправдалась за улыбки и хорошее настроение после смерти отца режиссера Владимира Меньшова.

После кончины Меньшова фанаты и коллеги выразили соболезнования его семье. Некоторое время дочь режиссера делилась своими переживаниями с подписчиками, но недавно показала несколько видеозаписей, где пребывала в прекрасном расположении духа. Радость Меньшовой разозлила хейтеров, и ее обвинили в неправильном поведении.

В своих Insta-сторис Меньшова объяснилась с поклонниками и критиками: актриса рассказала, как справляется с трауром.

Юлия вернулась к работе и недавно вышла на театральную сцену в спектакле под названием "Бестолочь", где ей подарили шикарный букет цветов. Этот сюрприз от близкой подруги поднял настроение звезды.

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"Могу, могу смеяться. У меня прекрасное настроение, благодаря подруге, которая придумала такой подарок для меня", - высказалась артистка.

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