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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова

"Не стыдно смеяться": Юля Меньшова оправдалась за улыбку после похорон отца

© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (432)
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Юлия вернулась к работе и недавно вышла на театральную сцену в спектакле под названием "Бестолочь", где ей подарили шикарный букет цветов

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Артистка записала обращение для всех критиков, осудивших ее за позитивное настроение после смерти знаменитого родителя.

Актриса Юлия Меньшова ответила на критику хейтеров в Instagram: звезда оправдалась за улыбки и хорошее настроение после смерти отца режиссера Владимира Меньшова.

Киноежиссер и актер Владимир Меньшов
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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После кончины Меньшова фанаты и коллеги выразили соболезнования его семье. Некоторое время дочь режиссера делилась своими переживаниями с подписчиками, но недавно показала несколько видеозаписей, где пребывала в прекрасном расположении духа. Радость Меньшовой разозлила хейтеров, и ее обвинили в неправильном поведении.

В своих Insta-сторис Меньшова объяснилась с поклонниками и критиками: актриса рассказала, как справляется с трауром.

Юлия вернулась к работе и недавно вышла на театральную сцену в спектакле под названием "Бестолочь", где ей подарили шикарный букет цветов. Этот сюрприз от близкой подруги поднял настроение звезды.

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"Могу, могу смеяться. У меня прекрасное настроение, благодаря подруге, которая придумала такой подарок для меня", - высказалась артистка.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (432)

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