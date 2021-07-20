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Скарлетт Йоханссон

"Чересчур сексуально": Йоханссон обвинила киноиндустрию в эксплуатации своего труда

© AP Photo / Matt Sayles
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (439)
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Слишком сексуальные образы – почему Скарлетт Йоханссон начал тревожить данный вопрос в киноиндустрии

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Американская кинозвезда Скарлетт Йоханссон обвинила главных деятелей голливудской киноиндустрии в эксплуатации своего труда, а также в гиперсексуализации. Знаменитая актриса рассказала о своих мыслях в интервью для The Sun.

С этой проблемой звезда фильмов Marvel столкнулась еще в юности, когда только начала сниматься в кино. Уже тогда, по словам Йоханссон, продюсеры выдвигали артистам конкретные условия. В частности, 36-летняя актриса поделилась о периоде съемок фильма "Трудности перевода".

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" на 70-м Венецианском международном кинофестивале

"Когда я только начинала карьеру лет в 20, и даже в подростковые годы я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли. Что, кажется, тогда было нормальным для окружающих. И хотя это не было частью моего собственного нарратива, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии", – призналась Йоханссон.

Но знаменитость отметила, что сегодня киноатмосфера в Голливуде сильно изменилась, и сейчас у женщин есть множество возможностей раскрыть свой творческий потенциал.

В гиперсексуализации актриса ранее обвиняла создателей "Черной вдовы", фильма, который сейчас может похвастаться внушительными кассовыми сборами. Скарлетт говорила, что в ее героине много прекрасных черт, но она была изображена чересчур сексуальной.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (439)
Теги:
Скарлетт Йоханссон

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