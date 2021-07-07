"Безумно счастлива": Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Актриса и ее супруг Колин Жост не могут дождаться момента, когда смогут увидеть своего общего первенца

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Американская актриса и звезда Marvel Скарлет Йоханссон беременна – звезда ждет второго малыша от сценариста Колина Жоста.

Известная актриса вышла замуж за сценариста шоу Saturday Night Live в октябре 2020 года. Все это время супруги растили дочь актрисы от брака с журналистом Винсентом Эспинозой и даже не думали, что скоро станут родителями. Но это все-таки произошло и привело их в настоящий восторг. Об этом рассказал близкий друг семьи.

© REUTERS / Mike Blake Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Джост на красной дорожке церемонии вручения пермии "Оскар 2020" в Лос-Анджелесе

Йоханссон и Жост решили не рассказывать о своем счастье, но СМИ подтвердили – актриса правда ждет малыша.

"Она вот-вот должна родить. Скарлетт и Колин безумно счастливы", – отметил осведомленный аноним из окружения звездной пары.

Еще одним подтверждением для СМИ стал тот факт, что актриса давно не появлялась на публичных мероприятиях и не попадала под "обстрел" папарацци.

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