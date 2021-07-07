"Безумно счастлива": Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Американская актриса и звезда Marvel Скарлет Йоханссон беременна – звезда ждет второго малыша от сценариста Колина Жоста.
Известная актриса вышла замуж за сценариста шоу Saturday Night Live в октябре 2020 года. Все это время супруги растили дочь актрисы от брака с журналистом Винсентом Эспинозой и даже не думали, что скоро станут родителями. Но это все-таки произошло и привело их в настоящий восторг. Об этом рассказал близкий друг семьи.
Йоханссон и Жост решили не рассказывать о своем счастье, но СМИ подтвердили – актриса правда ждет малыша.
"Она вот-вот должна родить. Скарлетт и Колин безумно счастливы", – отметил осведомленный аноним из окружения звездной пары.
Еще одним подтверждением для СМИ стал тот факт, что актриса давно не появлялась на публичных мероприятиях и не попадала под "обстрел" папарацци.
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