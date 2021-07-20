Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж?

Тайно вышла замуж или просто озолотилась – западные таблоиды гадают о личной жизни звезды вампирской саги "Сумерки"

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Американские таблоиды решили, что на днях звезда вампирской саги "Сумерки", актриса Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер.

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Исполнительница роли принцессы Дианы в одном из наиболее ожидаемых кинопроектов 2021 года "Спенсер" о принцессе Диане сочеталась браком со своей девушкой, считают СМИ. Подобный вывод сделали журналисты западных изданий и поклонники 31-летней звезды после публикации очередных фотографий влюбленных.

Дело было так: папарацци сняли девушек в аэропорту Лос-Анджелеса – у них на безымянных пальцах были надеты одинаковые кольца. Причем и Кристен, и Дилан носят украшение на левой руке.

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Официальных комментариев по поводу сочетания браком от девушек не последовало. Стюарт и Мейер впервые заметили вместе в августе 2019 года. С тех пор Стюарт и Мейер встречаются и часто публикуют совместные фото.

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После скандального расставания с партнером по "Сумеркам" Робертом Паттинсоном в 2012 году, Кристен почти сразу начала встречаться с личной ассистенткой Алисией Каргайл (их роман продлился два года). Каминг-аут актриса совершила в 2016-м.

Потом среди возлюбленных Стюарт замечали бывшую возлюбленную Кары Делевинь Энни Кларк, французскую певицу Соко (Стефани Соколински), модель Стеллу Максвелл, стилистку Сару Динкин. Но вскоре в жизни Кристен появилась давняя подруга Дилан Мейер. И, похоже, Стюарт все же обрела свое счастье. Посмотрим, надолго ли.

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