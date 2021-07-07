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Гвен Стефани и Гэвин Россдейл

Гвен Стефани тайно вышла замуж и показала шикарные фотографии со свадьбы

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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51-летняя исполнительница решилась на такой шаг уже во второй раз - у звезды уже есть трое сыновей от брака с Гэвином Россдейлом

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Американская певица Гвен Стефани тайно вышла замуж и показала роскошные фотографии со свадебного торжества в Instagram.

Избранник 51-летней исполнительницы - 45-летний кантри-певец Блейк Шелтон. Их свадьба, которую знаменитостям удалось сохранить в секрете, прошла 3 июля. Но Стефани только сейчас опубликовала фото в соцсетях.

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Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

Судя по кадрам, торжество влюбленные отмечали на ранчо жениха в Оклахоме. По информации инсайдеров, пара устроила предсвадебный ужин в ресторане близ ранчо: на нем присутствовали трое детей певицы от предыдущего брака с Гэвином Россдейлом. Ведущим церемонии стал Карсон Дейли — коллега Стефани и Шелтона по шоу The Voice, на котором они и познакомились шесть лет назад.

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Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

Подписчики Гвен высоко оценили два ее свадебных наряда от Веры Вонг. Первый - это платье с глубоким декольте в виде сердца и длинным подолом и белую фату, на которой были вышиты их с Шелтоном имена, а также имена детей Гвен. Второй - мини-платье с голубками, символизирующие молодоженов, и три милых птенчика как символы сыновей Стефани. Образ она оригинально дополнила сапогами в ковбойском стиле.

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Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

До такого важного шага, как сочетание браком, Гвен и Блейк встречались шесть лет. О том, что они помолвлены, молодые объявили осенью 2020 года. Для Гвен этот брак стал вторым, а для Блейка — третьим.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (322)

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