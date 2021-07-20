Муся Тотибадзе представила новый клип на песню "Осторожно"

Мужчины плачут и это нормально, тем более когда в видео звучит нереально красивый голос Муси Тотибадзе

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Певица Муся Тотибадзе представила новый на песню "Осторожно" - это трек с альбома "Молодость", который вышел в 2020 году.

"Осторожно" — пятая совместная работа Муси Тотибадзе и режиссера Григория Добрыгина, который снял клипы на треки Муси "Радио", "Танцуй, Виталик!", "Останусь с тобой" и "Разбегаюсь".

"Идея клипа "Осторожно" полностью принадлежит Грише. Мне она показалась абсолютно прекрасной. Было бы здорово, если бы все перестали делать вид, что они всегда сильные и смелые. Круто позволять себе иногда быть некрасивыми, грустными, слабыми", — говорит Муся Тотибадзе.

"В этом видео отражены мои размышления о мужественности и табу, связанными с проявлением чувств и эмоций в наши дни, в нашей стране. Может ли мужчина, воспитанный в традициях, воспевающих маскулинность, позволить себе демонстрировать «не свойственные для него эмоции", плакать... Насколько это естественно и органично в нашем обществе, диктующем мужчине наличие стальных яиц и черного пояса по карате", — рассказывает Григорий Добрыгин об идее видео.

Главными героями клипа стали почти полсотни мужчин: "Это парикмахеры, дизайнеры, массажисты, актеры, пожарные, школьники, бармены — те, кто не побоялся "рассказать" о себе в таком, для многих новом, ключе".

Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим. Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале