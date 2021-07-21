Сына Стаса Пьехи госпитализировали: кто и за что избил 7-летнего мальчика?

Недавно стало известно, что ребенка избили во время того, как мальчик с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Родные певца Стаса Пьехи сообщили о состоянии его сына – семилетнего Петю госпитализировали. Об этом сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в сторис личного микроблога.

"У Пети сотрясение мозга. Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и т. д.", – пишет Наталия.

Недавно стало известно, что ребенка избили во время того, как мальчик с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.

Инцидент произошел следующим образом: в соседний дом заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но это не понравилось его маме, и та запретила с ним общаться. Ребенок обиделся и вонзил карандаш в надувной бассейн. Из-за этого и произошел конфликт, в котором пострадал сын Стаса Пьехи. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то пришла к соседям разбираться. Она схватила Петю за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.

Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в его воспитании.

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