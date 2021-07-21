"Мир утратил уважение" - почему Земфира взъелась на соцсети?

Земфира крайне редко выходит на связь с подписчиками и слушателями, а в этот раз разошлась не на шутку

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Известная певица Земфира высказалась о своем отношении к социальным сетям, сказав, что из-за них современный мир утратил уважение.

Земфира крайне редко выходит на связь в социальных сетях, а если и делает это – то только с помощью официальных фан-страниц. На этот раз артистка выразила свое отношение к социальным сетям, сразу начав с того, что не любит их.

"Понимаю, что выпадаю из "повестки", но ничего с собой поделать не могу. Я не люблю соцсети по многим причинам. Отсутствие дистанции - норма сегодняшних дней - когда каждый может брякнуть, что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашел ко мне и сказал "фи". Но в этом случае, ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых - ожидать последствий", - написала артистка.

я не люблю соцсети. понимаю , что выпадаю из «повестки», но ничего с собой поделать не могу . я не люблю соцсети по... Опубликовано Zemfira Понедельник, 19 июля 2021 г.

По ее словам, в сегодняшних реалиях отвечать не принято, так как найдутся люди, которые обесценят твой ответ.

"А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о "толерантости", "терпимости", "правах человека" и т.д. Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота. Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя. Уважение. Вот что утратил современный мир", - завершила Земфира, пожелав всем хорошего утра, дня и вечера.

Многие пользователи поддержали Земфиру, выразив схожее мнение на этот счет. А другие припомнили артистке ее критику в адрес молодых исполнительниц Монеточки и Гречки несколько лет назад.

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