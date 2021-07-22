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Вайнштейн отказался признавать себя виновным по новым изнасилованиям

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (465)
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Экс-продюсер не признал себя виновным ни в одном из 11 обвинений, в том числе в четырех изнасилованиях

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Отбывающий наказание за многочисленные сексуальные преступления кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным в новых делах об изнасилованиях на процессе по его делу в Лос-Анджелесе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

69-летнего Вайнштейна для этого судебного разбирательства перевезли из штата Нью-Йорк, где он отбывает тюремный срок, в Калифорнию. В зале суда Вайнштейн объявился в инвалидном кресле-каталке и в санитарной маске.

Речь идет о новых обвинениях, которые выдвинули против Вайнштейна в Калифорнии пять женщин. Жалобы касаются сексуальных преступлений, совершенных в период с 2004 по 2013 год. Имена истцов не называются.

Продюсер Харви Вайнштейн
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Продюсер Харви Вайнштейн

Экс-продюсер не признал себя виновным ни в одном из 11 обвинений, в том числе в четырех изнасилованиях.

Нью-Йоркский суд весной 2020 года приговорил продюсера, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. Между тем присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. В октябре 2020 года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения, теперь ему грозит до 140 лет тюрьмы.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (465)

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