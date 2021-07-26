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Данила Козловский

Пример для подражания: Козловский показал снимок мамы и шокировал Сеть

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (492)
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Sputnik Грузия
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36-летний актер похвастался моложавой матерью и поздравил ее с днем рождения, удивив всех своих подписчиков

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Российский актер Данила Козловский шокировал Сеть: звезда фильма "Тренер" показал снимок своей 70-летней мамы, которая выглядит намного младше своих лет.

Козловский впервые за долгое время поделился семейным снимком. И у него был повод для этого - 70-й юбилей любимой мамы. Актер восхитился красотой своей родительницы и обратил внимание на ее внешность.

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Публикация от Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky)

Козловский показал снимок с мамой и шокировал подписчиков: на снимке актер предстал с красивой и молодой женщиной.

На фото Данила в белой майке принимает маму Надежду, одетую в красивое синее платье с белыми узорами. Козловский поспешил одарить ее комплиментами.

"Круто, когда мама на фото моложе, чем ты", - написал актер и отметил, что его мать ломает все стереотипы и законы природы, а также является настоящим примером для подражания.

К поздравлению знаменитого сына присоединились коллеги Козловского - Вера Брежнева, Аглая Тарасова и многие другие.

"Пример для подражания"; "Ах какая женщина"; "Выглядит на 50, но не на 70"; "Вот это женщина"; "Это не розыгрыш? Ей точно 70?" - написали подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (492)
Теги:
Данила Козловский

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