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Певица Клава Кока

Клава Кока отдыхает в Грузии и дразнит подписчиков откровенными фото

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (594)
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Sputnik Грузия
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Несколькими днями ранее певица опубликовала пост о том, что ищет принца, а теперь выложила фото в купальнике и напросилась на комплименты

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Популярная молодежная певица Клава Кока продолжает делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Казбеги. На этот раз певица выложила фото в купальнике и напросилась на комплименты.

"Отпуск, горы, тишина, уединение и свобода. Снова чувствую себя живой и счастливой", - подписала певица пост.

Скрин поста Клавы Коки
photo: klavacoca / Instagram
Скрин поста Клавы Коки

На опубликованных фото девушка продемонстрировала фигуру. Оливковое бикини удачно подчеркнуло достоинства певицы. Девушка сделала сразу несколько фото в купальнике: на фоне гор и во время водных процедур в большой деревянной купели.

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Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

"Какая же ты красотка", "Такие атмосферные снимки", "Перезагрузка прошла успешно", — прокомментировали подписчики пост.

Напомним несколькими днями ранее певица опубликовала пост о том, что ищет принца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Тогда подписчики так забавно комментировали пост, просто нет слов. Вот один из них: "В Грузии все такое грузинское… Даже конь похож на грузина".

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Темы:
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Теги:
Клава Кока

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