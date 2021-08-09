Клава Кока отдыхает в Грузии и дразнит подписчиков откровенными фото

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Популярная молодежная певица Клава Кока продолжает делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Казбеги. На этот раз певица выложила фото в купальнике и напросилась на комплименты.
"Отпуск, горы, тишина, уединение и свобода. Снова чувствую себя живой и счастливой", - подписала певица пост.
На опубликованных фото девушка продемонстрировала фигуру. Оливковое бикини удачно подчеркнуло достоинства певицы. Девушка сделала сразу несколько фото в купальнике: на фоне гор и во время водных процедур в большой деревянной купели.
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"Какая же ты красотка", "Такие атмосферные снимки", "Перезагрузка прошла успешно", — прокомментировали подписчики пост.
Напомним несколькими днями ранее певица опубликовала пост о том, что ищет принца.
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Тогда подписчики так забавно комментировали пост, просто нет слов. Вот один из них: "В Грузии все такое грузинское… Даже конь похож на грузина".
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