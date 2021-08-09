"Благодарна вам, врачам и Богу": МакSим впервые вышла на связь с фанатами

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Певица Марина Максимова окончательно пришла в себя: звезда написала новый пост в Instagram, где подробно рассказала о пережитом.

МакSим попала в больницу 15 июня и с тех пор прошла несколько "кругов ада": звезду ввели в кому, подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, и мало кто решался делать прогнозы на ее будущее. Но опасность миновала, и звезда вышла на связь с поклонниками.

9 августа МакSим опубликовала новый пост в Instagram, который стал первым откровением за 1,5 месяца молчания и взволновал всех подписчиков.

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"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит", - написала певица и после перечислила имена всех врачей, которые боролись за ее жизнь.

Артистка призналась, что ее перевели из реанимации в обычную палату - она все еще слаба, но пытается ходить. Рассказала Марина и о противопоказаниях на сегодняшний день - выступлениях и полетах на самолете.

В конце своего письма звезда еще раз поблагодарила медиков и Бога за то, что продолжает жить и дышать, хоть и с трудом.

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