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Телеведущая Ксения Бородина

"Любила только его": Данко рассказал о погибшем возлюбленном Бородиной

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
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52-летний исполнитель хита "Московская ночь" высказался о разводе ведущей "Дома-2" и раскрыл ее личный секрет

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российский певец Данко высказался о разводе ведущей Ксении Бородиной: музыкант заявил, что в своей жизни звезда "Дома-2" любила лишь одного мужчину, но его уже нет в живых.

Бородина развелась с мужем Курбаном. После этого ведущая не пала духом и уехала отдыхать с подругами, вызвав восхищение приятеля Данко и его жены Марии Силуяновой. В своем интервью изданию "Собеседник" пара рассказала о единственной любви в жизни Ксении.

Данко уверил журналистов: Бородина до сих пор любит погибшего бойфренда, участника группы "Динамит" Леонида Нерушенко.

27-летний музыкант и сын дипломатов разбился на мотоцикле в 2005-м году, шокировав весь шоу-бизнес и свою возлюбленную.

"Было видно, что для Ксении это был удар, она убивалась. Леня к тому же был красавчиком. Мне почему-то кажется, что так сильно Бородина любила только его", - признался певец и добавил, что остальные "Омары Помоевы" были нужны ведущей лишь для здоровья.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (624)
Теги:
Ксения Бородина

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