"Любила только его": Данко рассказал о погибшем возлюбленном Бородиной

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Российский певец Данко высказался о разводе ведущей Ксении Бородиной: музыкант заявил, что в своей жизни звезда "Дома-2" любила лишь одного мужчину, но его уже нет в живых.
Бородина развелась с мужем Курбаном. После этого ведущая не пала духом и уехала отдыхать с подругами, вызвав восхищение приятеля Данко и его жены Марии Силуяновой. В своем интервью изданию "Собеседник" пара рассказала о единственной любви в жизни Ксении.
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Данко уверил журналистов: Бородина до сих пор любит погибшего бойфренда, участника группы "Динамит" Леонида Нерушенко.
27-летний музыкант и сын дипломатов разбился на мотоцикле в 2005-м году, шокировав весь шоу-бизнес и свою возлюбленную.
"Было видно, что для Ксении это был удар, она убивалась. Леня к тому же был красавчиком. Мне почему-то кажется, что так сильно Бородина любила только его", - признался певец и добавил, что остальные "Омары Помоевы" были нужны ведущей лишь для здоровья.
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