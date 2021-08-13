"Да выкинь ты копытца эти!" – подписчики раскритиковали обувь Волочковой

Вот и думай теперь, что не понравится людям в следующем посте – то шпагат слишком большой, то обувь не та

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Ничто не предвещало беды, когда прекрасная Анастасия Волочкова выкладывала свой последний пост в Instagram. В нем балерина приглашает своих поклонников на презентацию нового альбома. И вдруг что-то пошло не так – про альбом подписчики слов не увидели, зато началась массовая критика ее обуви.

"17-го августа во вторник состоится презентация моего нового клипа и музыкального альбома "Вселенная". Представителей СМИ буду рада видеть. Можно аккредитоваться у моего директора Светланы (тел в шапке профиля). А моих дорогих гостей, которых я пригласила лично, очень жду!" – пишет Анастасия в посте с фотокаруселью. Разве могла балерина подумать, что пост будет иметь такую реакцию?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Да выкинь ты копытца эти!", "Уберите уже эту обувь. Ведь звезде такая обувь не к чему", "1-почему вы обувь никогда не застегивайте Насть! 2-даже если вы мне заплатите, я ни за что приду смотреть на ваше закастрюлье", "Все время задаюсь вопросом: а где вы берете эту безобразную обувь?" – обрушились на звезду подписчики.

Вот и думай теперь, что не понравится людям в следующем посте – то шпагат слишком большой, то обувь не та… Любит наш народ покритиковать артиста…

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