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Анастасия Волочкова

"Да выкинь ты копытца эти!" – подписчики раскритиковали обувь Волочковой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (632)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210813/252573385/Da-vykin-ty-kopyttsa-eti--podpischiki-raskritikovali-obuv-Volochkovoy.html

Вот и думай теперь, что не понравится людям в следующем посте – то шпагат слишком большой, то обувь не та

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Ничто не предвещало беды, когда прекрасная Анастасия Волочкова выкладывала свой последний пост в Instagram. В нем балерина приглашает своих поклонников на презентацию нового альбома. И вдруг что-то пошло не так – про альбом подписчики слов не увидели, зато началась массовая критика ее обуви.

"17-го августа во вторник состоится презентация моего нового клипа и музыкального альбома "Вселенная". Представителей СМИ буду рада видеть. Можно аккредитоваться у моего директора Светланы (тел в шапке профиля). А моих дорогих гостей, которых я пригласила лично, очень жду!" – пишет Анастасия в посте с фотокаруселью. Разве могла балерина подумать, что пост будет иметь такую реакцию?

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Да выкинь ты копытца эти!", "Уберите уже эту обувь. Ведь звезде такая обувь не к чему", "1-почему вы обувь никогда не застегивайте Насть! 2-даже если вы мне заплатите, я ни за что приду смотреть на ваше закастрюлье", "Все время задаюсь вопросом: а где вы берете эту безобразную обувь?" – обрушились на звезду подписчики.

Вот и думай теперь, что не понравится людям в следующем посте – то шпагат слишком большой, то обувь не та… Любит наш народ покритиковать артиста…

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (632)
Теги:
Анастасия Волочкова

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