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Певица Марина Абросимова (МакSим)

СМИ узнали стоимость квартиры МакSим, куда певица приехала после комы

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (638)
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Sputnik Грузия
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В ближайшее время 38-летняя звезда будет восстанавливаться у себя дома - в кругу мамы и дочерей

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Стала известна стоимость квартиры певицы МакSим, куда звезда направилась после комы и выписки из больницы: звезду встретили мама и дочки.

Недавно МакSим полностью пришла в себя после длительной борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что артистка чувствует себя намного лучше и даже вышла на связь с фанатами, ей нужно время на реабилитацию. Звезда выписалась из больницы и направилась домой, где ее встретила семья.

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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

В сети появилась информация о том, где живет Максимова и сколько стоит ее квартира. Реабилитацию Марина будет проходить в элитном многоквартирном комплексе, расположенном в московском районе Сокол. Дом очень популярен среди других знаменитостей: жильем в комплексе владеют Илья Авербух, Алсу и Дима Билан. Территория дома граничит с парковой зоной, а сам дом тщательно охраняется.

В квартире Максимовой есть роскошная терраса, где певица играет с дочками и встречается с друзьями. И по сообщениям КП, стоимость апартаментов может достигать 180 миллионов российских рублей. В светлой и стильной квартире есть три спальни, гостиная, столовая и три санузла.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (638)
Теги:
МакSим

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