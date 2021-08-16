"Счастье": Данила Козловский опубликовал редкую фотографию с дочкой

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский вновь порадовал подписчиков редким фотоснимком с дочерью Одой Валентиной, которая живет в США, - снимок собрал множество восторженных откликов.
Оду Валентину родила Козловскому актриса, режиссер и сценаристка Ольга Зуева. С ней у Данилы не сложилось, но связь молодые сохранили, и Козловский всегда с удовольствием видится с полуторагодовалой дочерью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Накануне в очередной раз прошла долгожданная встреча отца и дочери. И подписчики эту "милоту" оценили. "Счастье", - лаконично подписал снимок 36-летний Данила Козловский.
По традиции, лицо девочки ее родители уже давно решили не показывать, поэтому на всех фотографиях Ода Валентина предстает со спины.
"Какое заряженное счастьем фото", "Это правда … Только с ними узнаешь настоящую любовь", "Папина дочка", "Папы всегда очень нежны с дочками! Красота", - пишут фолловеры Козловского.
Читайте также:
-
Пример для подражания: Козловский показал снимок мамы и шокировал Сеть
- Козловский навестил дочь в США и показал редкие фото с малышкой
-
"Я буду скучать" - кому Данила Козловский подарил в Тбилиси розы
-
Кого спас Данила Козловский в Тбилиси от верной смерти - фото
-
Кого Данила Козловский назвал "Королевой Старого Тбилиси" - фото