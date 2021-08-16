Моргенштерн и Дилара зажгли на свадьбе

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн вместе со своей невестой Диларой побывали на свадьбе у Азиза Аминовича – личного телохранителя артиста.

Торжество молодоженов прошло в одном из элитных комплексов столицы – в Москва-Сити. Алишер Моргенштерн со своей возлюбленной также пришли на праздник, снова отличившись – на этот раз забавными подарками. Паре преподнесли игрушечный автомат, водный пистолет, но главный подарок Моргенштерн подписчикам в сторис не показал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра Зинатуллина (@influesii)

Дилара опубликовала несколько фото со свадьбы, подписав пост: "Максимально рада за них, через многое мы прошли вместе, и только хорошее нас ждет впереди. Хочу пожелать вам самых счастливых дней и самых здоровых детишек хихи. Не забудьте выкрутить звук на максимум под видео, чтобы максимально прочувствовать настроение, с которым мы ехали к молодоженам. Вечный вам KAIF", - написала Зинатуллина.

KAIF является службой, которой руководит Азиз Аминович. Рэпер впервые познакомился с мужчиной на концерте исполнителя Face. На тот момент Азиз предоставлял охранные услуги для рэпера. Однако телохранитель принял решение перейти работать к Алишеру. С тех пор они сблизились, имя телохранителя не раз можно услышать в треках Моргенштерна.

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