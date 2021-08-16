Бывшая возлюбленная Тимати решила увезти сына рэпера из России

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати - модель Анастасия Решетова, поделилась планами на будущее их сына: звезда заявила, что хочет увезти малыша из России.
Модель и музыкант разошлись осенью 2020 года. Бывшие возлюбленные сошлись во мнении, что сделают все, чтобы их разрыв не отразился на 1,5-годовалом сыне Ратмире. Звезды сдержали обещание - мальчик остался жить с мамой, но папа постоянно приезжает к нему.
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Решетова постоянно путешествует и берет сына с собой - модель хочет, чтобы сын Тимати привыкал к разным культурам. А теперь она решила рассказать о том, какое будущее видит для ребенка.
Решетова заявила, что уже выбрала сад и школу для малыша, но вот ради высшего образования ему придется уехать из России.
"Ну самое главное - это согласовать с папой ребенка", - уверенно отметила блогер.
До этого Решетова не раз высказывалась о личной жизни Тимати: модель уверяла, что уже подыскивает ему невесту.
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