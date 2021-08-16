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Модель Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная Тимати решила увезти сына рэпера из России

photo: volkonskaya.reshetova / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (651)
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Модель поделилась планами на будущее малыша - экс-девушка звезды "Холостяка" уже знает, как будет развиваться жизнь Ратмира

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати - модель Анастасия Решетова, поделилась планами на будущее их сына: звезда заявила, что хочет увезти малыша из России.

Модель и музыкант разошлись осенью 2020 года. Бывшие возлюбленные сошлись во мнении, что сделают все, чтобы их разрыв не отразился на 1,5-годовалом сыне Ратмире. Звезды сдержали обещание - мальчик остался жить с мамой, но папа постоянно приезжает к нему.

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Публикация от Reshetova A. (@volkonskaya.reshetova)

Решетова постоянно путешествует и берет сына с собой - модель хочет, чтобы сын Тимати привыкал к разным культурам. А теперь она решила рассказать о том, какое будущее видит для ребенка.

Решетова заявила, что уже выбрала сад и школу для малыша, но вот ради высшего образования ему придется уехать из России.

"Ну самое главное - это согласовать с папой ребенка", - уверенно отметила блогер.

До этого Решетова не раз высказывалась о личной жизни Тимати: модель уверяла, что уже подыскивает ему невесту.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (651)
Теги:
Тимати

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