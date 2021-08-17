14:22 17 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6730
  • 100 RUB4.2470
  • USD3.1175
Поиск
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Где Дженнифер? Аффлек отпраздновал день рождения без возлюбленной

© AFP / Scott Alfieri / Getty Images
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (658)
106 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252036473.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210817/252603535/Gde-Dzhennifer-Afflek-otprazdnoval-den-rozhdeniya-bez-vozlyublennoy.html

Уличные фотографы подловили актера в компании дочерей в день его 49-летия. Но куда же запропастилась Джей Ло?

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Американский актер Бен Аффлек отпраздновал свой день рождения без возлюбленной Дженнифер Лопес: фанаты гадают, куда пропала певица.

Свой 52-й день рождения Лопес отпраздновала на шикарной яхте вместе с бойфрендом Аффлеком. Влюбленная пара весело провела время и даже поделилась первым совместным снимком в Instagram. На этом звездные праздники не закончились, и вскоре свой день отметил сам Аффлек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ben Affleck Everyday (@bendos_everyday)

15 августа актер приехал в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с тремя детьми от экс-супруги Дженнифер Гардер и отметить свой день рождения, но Лопес рядом с ним не было.

Актер вышел на прогулку с дочками, где его тут же подловили уличные фотографы. Кадры быстро попали в Сеть и удивили поклонников, которые были уверены, что свой день актер проведет в объятиях возлюбленной.

СМИ уверены, что Бен отметит свой день немного позже - возможно, он отправится в путешествие с Лопес и даже сделает ей предложение руки и сердца.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (658)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
Хроленко: успех талибов* в Афганистане вдохновит экстремистов по всему миру
Успех талибов* в Афганистане вдохновит экстремистов - мнение эксперта
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться