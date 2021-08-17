Где Дженнифер? Аффлек отпраздновал день рождения без возлюбленной

Уличные фотографы подловили актера в компании дочерей в день его 49-летия. Но куда же запропастилась Джей Ло?

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Американский актер Бен Аффлек отпраздновал свой день рождения без возлюбленной Дженнифер Лопес: фанаты гадают, куда пропала певица.

Свой 52-й день рождения Лопес отпраздновала на шикарной яхте вместе с бойфрендом Аффлеком. Влюбленная пара весело провела время и даже поделилась первым совместным снимком в Instagram. На этом звездные праздники не закончились, и вскоре свой день отметил сам Аффлек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Affleck Everyday (@bendos_everyday)

15 августа актер приехал в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с тремя детьми от экс-супруги Дженнифер Гардер и отметить свой день рождения, но Лопес рядом с ним не было.

Актер вышел на прогулку с дочками, где его тут же подловили уличные фотографы. Кадры быстро попали в Сеть и удивили поклонников, которые были уверены, что свой день актер проведет в объятиях возлюбленной.

СМИ уверены, что Бен отметит свой день немного позже - возможно, он отправится в путешествие с Лопес и даже сделает ей предложение руки и сердца.

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