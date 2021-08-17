19:34 17 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6730
  • 100 RUB4.2470
  • USD3.1175
Поиск
Певица и актриса Вера Брежнева

Тропикана-женщина: Брежнева в «невидимом» наряде с тату удивила Сеть

photo: Brezhneva Vera / FB
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (664)
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/11/252607096.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210817/252606931/Tropikana-zhenschina-Brezhneva-v-nevidimom-naryade-s-tatu-udivila-Set.html

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" позировала в необычном образе - наряде, подчеркивающем все изгибы ее роскошного тела

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила Сеть: звезда показала фотосессию в "невидимом" комбинезоне с татуировками.

Поклонники с восторгом наблюдают за нарядами 39-летней Брежневой. Певица постоянно делится снимками, где позирует в самых женственных или откровенных нарядах. И последний из них точно вне всяких похвал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

16 августа звезда поделилась новой серией захватывающих дух снимков: на фото Брежнева позировала в "невидимом" и очень обтягивающем комбинезоне. Принт на наряде напоминает татуировки, выполненные настоящим творцом.

Во время фотосессии Вера похвасталась своими формами и изгибами. Звезда распустила свои шикарные волосы, которые красиво развевались на ветру.

"Роскошная"; "Тропикана-женщина"; "Как можно быть такой потрясной?"; "Эталон женской красоты"; "Огонь", - написали фанаты.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (664)
Теги:
Вера Брежнева

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца
Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться