Тропикана-женщина: Брежнева в «невидимом» наряде с тату удивила Сеть

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила Сеть: звезда показала фотосессию в "невидимом" комбинезоне с татуировками.
Поклонники с восторгом наблюдают за нарядами 39-летней Брежневой. Певица постоянно делится снимками, где позирует в самых женственных или откровенных нарядах. И последний из них точно вне всяких похвал.
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16 августа звезда поделилась новой серией захватывающих дух снимков: на фото Брежнева позировала в "невидимом" и очень обтягивающем комбинезоне. Принт на наряде напоминает татуировки, выполненные настоящим творцом.
Во время фотосессии Вера похвасталась своими формами и изгибами. Звезда распустила свои шикарные волосы, которые красиво развевались на ветру.
"Роскошная"; "Тропикана-женщина"; "Как можно быть такой потрясной?"; "Эталон женской красоты"; "Огонь", - написали фанаты.
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