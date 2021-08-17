Тропикана-женщина: Брежнева в «невидимом» наряде с тату удивила Сеть

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" позировала в необычном образе - наряде, подчеркивающем все изгибы ее роскошного тела

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила Сеть: звезда показала фотосессию в "невидимом" комбинезоне с татуировками.

Поклонники с восторгом наблюдают за нарядами 39-летней Брежневой. Певица постоянно делится снимками, где позирует в самых женственных или откровенных нарядах. И последний из них точно вне всяких похвал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

16 августа звезда поделилась новой серией захватывающих дух снимков: на фото Брежнева позировала в "невидимом" и очень обтягивающем комбинезоне. Принт на наряде напоминает татуировки, выполненные настоящим творцом.

Во время фотосессии Вера похвасталась своими формами и изгибами. Звезда распустила свои шикарные волосы, которые красиво развевались на ветру.

"Роскошная"; "Тропикана-женщина"; "Как можно быть такой потрясной?"; "Эталон женской красоты"; "Огонь", - написали фанаты.

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