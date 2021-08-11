Пикантная деталь в новом образе Брежневой свела фанатов с ума

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Певица Вера Брежнева приятно удивила поклонников – звезда продемонстрировала пикантную деталь, которая может изменить любой образ.
39-летняя Брежнева славится хорошим вкусом. Она всегда эффектна и привлекает внимание публики, хотя и не носит слишком кричащую и вычурную одежду. Недавно звезда снова доказала, что любой лаконичный образ можно обыграть интересными деталями.
Брежнева поделилась новой публикацией в Instagram, где показала свое утро в отпуске. Звезда проводит время на берегу моря вместе с семьей. Певица удивила подписчиков лаконичным образом с "секретом".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На фотографии Вера позировала в длинном платье в рубчик. Белый цвет наряда красиво оттенил загар звезды и повторил изгибы ее тела. А глубокий вырез на спине стал той самой деталью, которая добавила "пикантную" нотку образу.
Стильным дополнением стали аксессуары – шлепанцы и сумка черного цвета, а также очки в оригинальной оправе.
Читайте также:
- Очень волновалась: Вера Брежнева трогательно обратилась к МакSим
- "Не кисло набрал!" – за неделю новый клип Брежневой посмотрели три миллиона раз
- Вся в маму: старшая дочь Брежневой похвасталась своей фигурой
- Так выглядит счастье: Брежнева сняла трогательное видео с Меладзе