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Певица Вера Брежнева

Пикантная деталь в новом образе Брежневой свела фанатов с ума

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Певица Вера Брежнева приятно удивила поклонников – звезда продемонстрировала пикантную деталь, которая может изменить любой образ.

39-летняя Брежнева славится хорошим вкусом. Она всегда эффектна и привлекает внимание публики, хотя и не носит слишком кричащую и вычурную одежду. Недавно звезда снова доказала, что любой лаконичный образ можно обыграть интересными деталями.

Брежнева поделилась новой публикацией в Instagram, где показала свое утро в отпуске. Звезда проводит время на берегу моря вместе с семьей. Певица удивила подписчиков лаконичным образом с "секретом".

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

На фотографии Вера позировала в длинном платье в рубчик. Белый цвет наряда красиво оттенил загар звезды и повторил изгибы ее тела. А глубокий вырез на спине стал той самой деталью, которая добавила "пикантную" нотку образу.

Стильным дополнением стали аксессуары – шлепанцы и сумка черного цвета, а также очки в оригинальной оправе.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (613)
Теги:
Вера Брежнева

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