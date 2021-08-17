Кинозвезда Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel к Уэсу Андерсону

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Звезда экрана Скарлетт Йоханссон после громкого разбирательства с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, решила перейти из супергеройского мира к Уэсу Андерсону, сообщает THR.

По данным портала, голливудская актриса снимется в новой картине режиссера, съемки которого проходят в Испании. Название картины, как и детали сюжета, пока не раскрывают. Известно, что вместе с Йоханссон на экране появятся Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Марго Робби, а съемки завершатся уже в сентябре.

Вместе с Андерсоном Скарлетт работает не в первый раз. Три года назад Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей в анимационном фильме режиссера "Остров собак".

Что касается Disney, то компания прекратила сотрудничать с актрисой и в дальнейшем не планирует приглашать ее в свои проекты. А один из новых проектов с участием Йоханссон — фильм по мотивам аттракциона "Башня ужасов" - будет заморожен.

Скарлетт Йоханссон в июле подала в суд на Disney - артистка обвинила компанию в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова". В иске утверждается, что в договоре актрисы было указано вознаграждение в зависимости от кассовых сборов ленты в кинотеатрах, а не онлайн-стриминга.

В судебном иске также отмечено, что представители актрисы были готовы обсудить новые условия и доработать контракт. Однако Marvel и Disney не откликнулись на это предложение. Выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов (так она заработала 20 миллионов).

В свою очередь, представители Disney уверяют, что полностью соблюдали условия контракта, заключенного с актрисой.

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