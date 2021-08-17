19:34 17 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6730
  • 100 RUB4.2470
  • USD3.1175
Поиск

Кинозвезда Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel к Уэсу Андерсону

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (664)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/11/252607348.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210817/252607409/Kinozvezda-Skarlett-Yokhansson-ukhodit-iz-Marvel-k-Uesu-Andersonu.html

Знаменитая голливудская актриса снимется в новой картине режиссера, съемки которого проходят в Испании

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Звезда экрана Скарлетт Йоханссон после громкого разбирательства с Disney, дочерней компанией которой также является Marvel Studios, решила перейти из супергеройского мира к Уэсу Андерсону, сообщает THR.

По данным портала, голливудская актриса снимется в новой картине режиссера, съемки которого проходят в Испании. Название картины, как и детали сюжета, пока не раскрывают. Известно, что вместе с Йоханссон на экране появятся Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Марго Робби, а съемки завершатся уже в сентябре.

Вместе с Андерсоном Скарлетт работает не в первый раз. Три года назад Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей в анимационном фильме режиссера "Остров собак".

Актриса Эмилия Кларк
© photo: Sputnik
Эмилия Кларк и Джейсон Момоа из "Игры престолов" воссоединились?

Что касается Disney, то компания прекратила сотрудничать с актрисой и в дальнейшем не планирует приглашать ее в свои проекты. А один из новых проектов с участием Йоханссон — фильм по мотивам аттракциона "Башня ужасов" - будет заморожен.

Скарлетт Йоханссон в июле подала в суд на Disney - артистка обвинила компанию в нарушении контракта за онлайн-показы фильма "Черная вдова". В иске утверждается, что в договоре актрисы было указано вознаграждение в зависимости от кассовых сборов ленты в кинотеатрах, а не онлайн-стриминга.

В судебном иске также отмечено, что представители актрисы были готовы обсудить новые условия и доработать контракт. Однако Marvel и Disney не откликнулись на это предложение. Выход картины на платформе Disney+ мог "стоить" Йоханссон более 50 миллионов долларов (так она заработала 20 миллионов).

В свою очередь, представители Disney уверяют, что полностью соблюдали условия контракта, заключенного с актрисой.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (664)
Теги:
Скарлетт Йоханссон

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца
Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться