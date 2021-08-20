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Бритни Спирс

Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу

© REUTERS / MARIO ANZUONI
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (696)
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По словам адвоката Бритни, ссора была обычной, без рукоприкладства, но пресса специально раздувает из этого сенсацию

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Всемирно известная певица Бритни Спирс в новом скандале – ее обвиняют в нападении на домработницу.

Инцидент произошел из-за собаки Спирс. Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, домработница артистки отвела питомца к ветеринару, отметив, что с собакой неправильно обращаются.

Из-за этого между Бритни и домработницей началась ссора, сообщают, будто Бритни выбила телефон из рук домработницы и ударила ее.

Бритни Спирс
© AFP / VALERIE MACON
Бритни Спирс

Затем женщина решила позвонить в полицию, но после сама отправилась в участок для подачи заявления.

Близкие Спирс говорят, что физической ссоры между ними не было. Однако дело все же будет будет направлено для рассмотрения в прокуратуру. Адвокат Бритни также подтвердил, что ссора была обычной, без рукоприкладства, однако пресса специально раздувает из этого сенсацию.

Скандал вокруг Бритни произошел на фоне борьбы за опекунство со своим отцом, которая близится к завершению. Отец артистки заявил, что готов отказаться от опекунства, однако именно суду предстоит решить, может ли Бритни распоряжаться своей жизнью самостоятельно или нет.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (696)
Теги:
Бритни Спирс

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