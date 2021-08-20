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Актриса Кристина Асмус

Почти близняшки! Сестра Асмус стала ее дублершей в опасной сцене

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Сестры, действительно, похожи и очень трепетно относятся друг к другу - поддерживают и помогают друг дружке

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Актриса Кристина Асмус вновь посвятила в Instagram пост своей младшей сестре Карине, которая является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике, фитнес-тренером и каскадером в кино.

Кристина поблагодарила родственницу за то, что та стала ее дублершей в сложной сцене, которую снимали на Шри-Ланке.

"Вот уже во второй раз Карина мой дублер! В первый раз это было в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", где я сыграла двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину (я тоже профессионально занималась гимнастикой, но не все трюки в фильме выполняла сама). И во второй раз сейчас, в фильме "Булки", - пишет артистка.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Правда, по словам Асмус, в этот раз никаких сложных сцен с трюками не планировалось. Сестры просто полетели на остров, чтобы совместить приятное с полезным.

"Все получилось неожиданно... Мы полетели на Шри-Ланку вместе. Я — работать, а Карина с ребенком за компанию, а заодно и мне с дочкой помочь. Но после одной из съемок я звоню Карине и говорю: "Слушай, тут эпизод непростой решили на мопеде снять…" И она после микропаузы: "Выезжаю! Мне только до машины пару минут добежать". И уже через 10 минут она репетировала эту сцену. Кариш, какая же ты крутая! Как мне повезло с тобой. Надеюсь, все сделанное войдет в кино. Я тебя безмерно люблю и невероятно горжусь тобой!" — поделилась звезда.

Подписчики актрисы сразу же обратили внимание на сильное сходство сестер и даже предположили, что она близняшки. На что актриса сразу возразила: "Нет, мы не близнецы, Карина младше меня на 3 года. А еще через две недели ей исполнится 30 лет. Генетика!"

К слову, о личной жизни Карины известно немногое: она воспитывает маленькую дочь Сафию от египтянина Зигги Салаха.

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Теги:
Кристина Асмус

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