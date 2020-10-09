Грузинские военные будут служить в лучших условиях - на базе в Крцаниси завершены работы

В Общеармейском центре завершены восстановительно-ремонтные работы - практически вся инфраструктура обрела современный вид

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На территории учебного и военно-образовательного центра "Крцаниси" отремонтировано 21 здание, в том числе казармы, учебные и рекреационные зоны, сообщает телеканал "Рустави 2".

Автопарк Сил обороны Грузии пополнился броневиками местного производства>>

Среди реализуемых в Минобороны инфраструктурных проектов Общеармейский центр - один из тех, где уже завершены ремонтно-восстановительные работы существующих зданий.

Обновленный и соответствующий современным стандартам Центр посетили глава Минобороны Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.

По словам Гарибашвили, современной армии нужна инфраструктура стандартов НАТО, и обновленная база является одной из частей этого процесса.

Министр отметил, что масштабные инфраструктурные работы будут завершены к концу года, и грузинские военные продолжат службу в современных условиях.

В отремонтированных зданиях обустроены санузлы с новейшей сантехникой, установлены системы кондиционирования и вентиляции, полностью отремонтированы жилые комнаты, благоустроена прилегающая территория и облицованы фасады.

На территории центра завершено строительство центральной канализационной и водопроводной системы, проложены бетонные внутренние дороги, построены два современных многофункциональных стадиона, обустроена парковка, установлена ​​система наружного освещения.

В пяти школах при Центре функционирует более 100 учебных программ. Центр оснащен новыми возможностями, что подразумевает размещение учебных программ в одном пространстве, возможность проведения нескольких учебных программ параллельно, и интеллектуальное и физическое развитие в рекреационных помещениях.

Обновленная социальная политика министерства обороны Грузии направлена на создание достойных условий для военнослужащих. Также одним из приоритетов ведомства является забота о социальном благополучии военных. С 2013 года военным несколько раз увеличивалась заработная плата. Увеличен и размер одноразовой помощи. Кроме того, правительство активно работает над программой обеспечения военных жильем.