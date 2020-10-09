17:16 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Эпидемиолог: в Тбилиси могут ввести ограничения из-за коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)
2056311
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/10/249456006.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201009/249675120/Epidemiolog-v-Tbilisi-mogut-vvesti-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa.html

Решение, вводить или нет ограничения в Тбилиси, вынесут на заседании координационного совета в понедельник

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Вопрос введения широкомасштабных ограничений в Тбилиси из-за увеличения числа заболевших рассматривается, но решение пока не принято, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе во время пресс-конференции в соцсети Facebook.

Ситуация в столице Грузии внушает тревогу эпидемиологам. Если накануне было выявлено 134 новых случая инфицирования, то сегодня уже 179.

Девушки в медицинских масках и в перчатках идут по улице в Тбилиси. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси догоняет Аджарию – в столице выявлено рекордное число инфицированных COVID-19

"Решение об ограничениях и о том, какого масштаба и какими они будут, принимает координационный совет. Точечные ограничения осуществляются. Что касается широкомасштабных ограничений – это обсуждается. Я надеюсь, решение будет принято в понедельник на заседании координационного совета", - сказал Гамкрелидзе, отвечая на вопрос о введении ограничений в Тбилиси.

По его словам, главное значение ограничения имеют для бизнеса, но тут сами руководители должны позаботиться о соблюдении своими сотрудниками правил безопасности, чтобы бизнес продолжал работать.

При этом главный эпидемиолог страны отметил, что при разговоре об ограничениях речь не идет о всеобщем карантине.

"Там, где будут необходимы точечные удары и точечные ограничения, они будут применяться. Если в школе будет один инфицированный ребенок, все дети в классе перейдут на самоизоляцию, если будет несколько детей, вопрос о переходе на дистанционное обучение станет в этой школе, а не везде", - сказал Гамкрелидзе.

По официальном данным, с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии им заразились 10 752 человека, из них выздоровели 5 866. Скончались 72 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2351)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться