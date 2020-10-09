Что удивило эпидемиологов Грузии за время пандемии и каких сюрпризов ждать еще

Коронавирус не такой заразный, как некоторые другие вирусы, но пока эпидемиологи не установили критерии, почему одни заболевают, а другие нет

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи рассказали об уникальных случаях, связанных с распространением коронавируса в Грузии, и отметили, каких сюрпризов стоит еще ожидать от коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день число зараженных уже превысило 10 тысяч. Скончались от опасного вируса 72 человека.

"У нас был необычным первый же пациент. Находящийся с ним друг помещен с ним в одну палату и провел с ним несколько недель, при этом не заболев коронавирусом. Также были муж и жена, приехавшие из Италии вместе, жена заразилась, а муж, который был с ней, не заразился. Конечно, есть такие люди, которые не заражаются, но это не значит, что мы должны расслабиться", - сказал замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, отвечая на вопрос Sputnik Грузия про самые необычные случаи коронавируса.

В то же время глава департамента заразных заболеваний Хатуна Зазашвили отметила, что коронавирус сам по себе необычен.

"Этот вирус сам по себе необычен и поставил перед врачами множество вопросов, и предлагает необычное врачам каждый день. К сожалению, медицинское общество, как вирусологи, так и другие специалисты, до конца не изучили его необычность и не создали никакого средства, которое может с ним справиться", - сказала Зазашвили.

При этом она отметила, что коронавирус не такой заразный, как некоторые другие вирусы, но пока эпидемиологи не установили критерии, почему одни заболевают, а другие нет.