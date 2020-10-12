Минздрав Грузии: ограничения в Тбилиси из-за COVID-19 пока не рассматриваются

В столице осуществляются активные целенаправленные профилактические мероприятия по выявлению контактов, их изоляции и активному тестированию в группах повышенного риска

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. С эпидемиологической точки зрения в Тбилиси не наблюдается такого роста инфицирования коронавирусом, чтобы это привело к значительным ограничениям, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Из 523 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за прошлые сутки, 194 зарегистрированы в Тбилиси, 172 - в Аджарии и 117 - в Имерети.

"В Тбилиси есть определенное увеличение, но этого увеличения эпидемиологически недостаточно для полуторамиллионного города, чтобы привести к каким-то большим ограничениям. Пока об этом не говорится. Осуществляются активные целенаправленные профилактические мероприятия по выявлению контактов, их изоляции и активному тестированию в группах повышенного риска", - сказала Тамар Габуния в эфире Первого канала.

По ее мнению, это стратегия, которая эффективна в таких случаях, и можно сохранить стабильность и не увеличивать распространение эпидемии.

Ситуация в Аджарии

Замминистра считает, что эпидемиологическая ситуация в Аджарском регионе стабилизируется.

"В последнее время наблюдается рост эпидемиологических показателей. Ситуация в Аджарии несколько стабилизируется, а в других регионах она усиливается. В течение последних двух дней данные о зараженных были относительно высокими в Кутаиси и Тбилиси, а в Аджарии нет растущего тренда, и он подходил для такой мобильности", - сказала Тамар Габуния.

По ее словам, на данном этапе продолжаются активные профилактические мероприятия.

"Хорошо, что распространение эпидемии в Аджарии остановилось на фоне ограничительных мер, и ожидается, что через некоторое время число выявленных зараженных начнет снижаться. Число выздоровевших превышает число инфицированных, и это доказательство того, что распространение эпидемии локализуется и стабилизируется", - отметила Габуния.

Что касается детских садов, то, по словам Габуния, учебный процесс в Аджарии отложен из-за эпидемиологической ситуации, и в будущем решение будет приниматься в зависимости от ситуации.

"В любом случае школы и детские сады в какой-то мере являются местом социальной активности. Таким образом, в этом отношении всегда требуется больше внимания. Решение отложить открытие садов было принято правильно", - сказала замминистра.

Согласно официальным данным, в Грузии коронавирус диагностирован у 11 794 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 6 327 пациентов выздоровели, 85 скончались.